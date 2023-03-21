《經濟通通訊社２１日專訊》為進一步滿足內地與香港間旅客出行需求，４月１日起，鐵路
部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車４０列、與廣東省外的長途跨
境高鐵列車２２列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的１０２列增至１６４列
，６６個站直通香港西九龍站，基本恢復至２０１９年開行水平，積極促進香港與內地人員流動
、經貿往來。（ｃｔ）
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21/03/2023 13:09
《中國要聞》滿足內地與香港需求，４月起增開６２列跨境高鐵列車
《經濟通通訊社２１日專訊》為進一步滿足內地與香港間旅客出行需求，４月１日起，鐵路
部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車４０列、與廣東省外的長途跨
境高鐵列車２２列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的１０２列增至１６４列
，６６個站直通香港西九龍站，基本恢復至２０１９年開行水平，積極促進香港與內地人員流動
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