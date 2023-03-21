  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/03/2023 13:09

《中國要聞》滿足內地與香港需求，４月起增開６２列跨境高鐵列車

　　《經濟通通訊社２１日專訊》為進一步滿足內地與香港間旅客出行需求，４月１日起，鐵路
部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車４０列、與廣東省外的長途跨
境高鐵列車２２列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的１０２列增至１６４列
，６６個站直通香港西九龍站，基本恢復至２０１９年開行水平，積極促進香港與內地人員流動
、經貿往來。（ｃｔ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/03/2023 13:25  【ＦＯＣＵＳ】「習普會」勾勒新藍圖，字裏行間透影響力

其他AH股新聞
More

21/03/2023 13:47  《Ａ股焦點》南航Ａ微跌，今日正式發售「暢遊中國」產品

21/03/2023 13:39  《駐京專電》銀保監第四季度接收保險消費投訴逾２﹒２萬件

21/03/2023 13:34  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５５％，深成指漲１﹒２３％

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金