《經濟通通訊社２１日專訊》內媒引述消息稱，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）將推出智能手錶，替代原車鑰匙。手錶採用圓形錶盤設計，右上角和右下

角各有一汽車開鎖和關鎖鍵。此外還支持運動計步、心率監測等智能手錶的基本功能。

內媒就此向比亞迪求證，公司表示消息屬實，是４月要上市銷售的車用精品，目前部分車主

在試用，比亞迪汽車Ａｐｐ中有相應發布。（ｄｗ）

