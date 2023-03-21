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AH股新聞

21/03/2023 12:01

《汽車新勢力》比亞迪擬４月推出智能手錶，可替代車匙

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內媒引述消息稱，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）將推出智能手錶，替代原車鑰匙。手錶採用圓形錶盤設計，右上角和右下
角各有一汽車開鎖和關鎖鍵。此外還支持運動計步、心率監測等智能手錶的基本功能。
　　內媒就此向比亞迪求證，公司表示消息屬實，是４月要上市銷售的車用精品，目前部分車主
在試用，比亞迪汽車Ａｐｐ中有相應發布。（ｄｗ）

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