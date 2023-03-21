《經濟通通訊社２１日專訊》中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共

２７款遊戲獲批，其中騰訊（００７００）、網易（０９９９９）和「Ｂ站」嗶哩嗶哩

（０９６２６）都入列。不過，３月公布的批號數量較上月有所下降，今年１月共有８８款遊戲

獲批，２月則有８７款。

根據中國當局公布的名單顯示，騰訊《莊園合合》以及《妖精的尾巴：激鬥》、《庫洛魔法

使：回憶鑰匙》、網易營運的《勁舞團：全民派對》、Ｂ站營運的《閃耀！優俊少女》（原《賽

馬娘》）等遊戲獲得版號。

心動網路（０２４００）分別獲得兩款名為Ｇｏｒｏｇｏａ和Ｗｉｚａｒｄ ｏｆ

Ｌｅｇｅｎｄ的手遊許可證；另外還有《Ｆａｉｒｙ Ｔａｌｅ： Ｆｉｇｈｔｉｎｇ》與《妖

怪手錶４》也獲發遊戲版號。



＊版號發放趨於穩定＊



統計過去三年進口遊戲版號發現，２０２０年進口版號全年發放數量９７個，２０２１年銳

減至７６個，２０２２年則降至４４個。艾媒咨詢ＣＥＯ兼首席分析師張毅表示，２０２２年進

口遊戲版號僅發放了一次，今年進口遊戲版號在３月公布，預示著今年或將再次發放進口遊戲版

號，無論在頻次還是數量上，版號發放都已趨向穩定。

易觀國際高級分析師廖旭華表示，目前遊戲行業預期正在逐漸落實。他說，隨著監管工作目

標基本達成，之後版號審批和發放會逐漸穩定，對遊戲行業的嚴管可能暫告一段落。但是，無論

是進口版號還是國產版號，目前也不能對節奏和數量做預測，保持理性。（ｊｔ）

