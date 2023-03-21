《經濟通通訊社２１日專訊》據《證券時報》引述中國債券信息網數據報道，截至３月１５

日，２０２３年地方政府債已發行３５３隻，總規模達１﹒４６萬億元（人民幣．下同），其中

２月份新增發行額度較去年同期增長６９０億元。

根據此前各地區公布的計劃發行額度，今年３月計劃發行規模達７４３２億元，其中新增專

項債佔絕大部分。

業內人士分析稱，在政策指引下，預計全年新增專項債發行節奏可能比２０２２年更為前置

，上半年新增專項債發行可能持續保持在高位。（ｊｔ）

