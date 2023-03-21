《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早隨環球市場回穩，盡管銀行股走弱，但在軍工、

白酒、遊戲等板塊拉動下，滬綜指半日升０﹒１５％，報３２３９﹒７４點，深成指升

０﹒７３％，創業板指升０﹒８６％。

人民銀行公布，今日進行的１８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％。今日有２９０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１５３０億元。不過成交量快速收

縮，兩市半日成交５１０８億元，較上一交易日同時段大減２７﹒５％，陸股通淨流入近２７億

元。

中國國家主席習近平到莫斯科進行３天國事訪問，各界關注中俄如何解決烏克蘭問題。習近

平在和普京的會面上再次提到中國有關政治解決烏克蘭問題的１２點立場文件，稱中方願繼續為

推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，同時中方同俄方加強戰略協作的大方向將堅定不移，

並會加強雙方在聯合國等多邊平台的協調配合，「做世界和平穩定的中流砥柱」；普京則表示他

已仔細閱讀了立場文件，亦尊重這一倡議，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。



＊軍工收訊號，半日拉漲Ａ股＊



就在習近平訪問俄羅斯的同時，中國國資委黨委召開擴大會議，會上表示，要以更大力度鼓

勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實

現國家戰略能力最大化。

軍工股半日表現最強，煉石航空（深：０００６９７）、航發科技（滬：６００３９１）漲

停，江航裝備（滬：６８８５８６）升７﹒３％，晨曦航空（深：３００５８１）升６％，船防

務（滬：６００６８５）升５﹒７％，中航西飛（深：０００７６８）、天海防務

（深：３００００８）升５﹒５％，觀典防務（滬：６８８２８７）升５﹒４％。

白酒股同樣走高，老白干酒（滬：６００５５９）升４％，口子窖（滬：６０３５８９）升

２﹒５％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）升

１﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）升１﹒７％。



＊三大電信商震盪後續小跌＊



三大電信商Ａ股昨日齊齊暴跌超過９％，今早跌勢平復，中電信（滬：６０１７２８）無升

跌，Ａ股聯通（滬：６０００５０）軟０﹒４％，不過中國移動（滬：６００９４１）仍跌

１﹒５％。

中國聯通（００７６２）及中國移動分別公布２月運營數據。其中，截至２０２３年２月份

，中國聯通５Ｇ套餐用戶累計到達數２﹒２０億戶，按月淨增３９６﹒６萬戶；中國移動５Ｇ套

餐客戶數達６﹒３９億戶，按月淨增１６６５﹒９萬戶。（ｅｙ）

