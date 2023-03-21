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AH股新聞

21/03/2023 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１５％，軍工股領漲

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早隨環球市場回穩，盡管銀行股走弱，但在軍工、
白酒、遊戲等板塊拉動下，滬綜指半日升０﹒１５％，報３２３９﹒７４點，深成指升
０﹒７３％，創業板指升０﹒８６％。
　　人民銀行公布，今日進行的１８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平
２％。今日有２９０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１５３０億元。不過成交量快速收
縮，兩市半日成交５１０８億元，較上一交易日同時段大減２７﹒５％，陸股通淨流入近２７億
元。
　　中國國家主席習近平到莫斯科進行３天國事訪問，各界關注中俄如何解決烏克蘭問題。習近
平在和普京的會面上再次提到中國有關政治解決烏克蘭問題的１２點立場文件，稱中方願繼續為
推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，同時中方同俄方加強戰略協作的大方向將堅定不移，
並會加強雙方在聯合國等多邊平台的協調配合，「做世界和平穩定的中流砥柱」；普京則表示他
已仔細閱讀了立場文件，亦尊重這一倡議，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。
　
＊軍工收訊號，半日拉漲Ａ股＊
　
　　就在習近平訪問俄羅斯的同時，中國國資委黨委召開擴大會議，會上表示，要以更大力度鼓
勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實
現國家戰略能力最大化。
　　軍工股半日表現最強，煉石航空（深：０００６９７）、航發科技（滬：６００３９１）漲
停，江航裝備（滬：６８８５８６）升７﹒３％，晨曦航空（深：３００５８１）升６％，船防
務（滬：６００６８５）升５﹒７％，中航西飛（深：０００７６８）、天海防務
（深：３００００８）升５﹒５％，觀典防務（滬：６８８２８７）升５﹒４％。
　　白酒股同樣走高，老白干酒（滬：６００５５９）升４％，口子窖（滬：６０３５８９）升
２﹒５％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）升
１﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）升１﹒７％。
　
＊三大電信商震盪後續小跌＊
　
　　三大電信商Ａ股昨日齊齊暴跌超過９％，今早跌勢平復，中電信（滬：６０１７２８）無升
跌，Ａ股聯通（滬：６０００５０）軟０﹒４％，不過中國移動（滬：６００９４１）仍跌
１﹒５％。
　　中國聯通（００７６２）及中國移動分別公布２月運營數據。其中，截至２０２３年２月份
，中國聯通５Ｇ套餐用戶累計到達數２﹒２０億戶，按月淨增３９６﹒６萬戶；中國移動５Ｇ套
餐客戶數達６﹒３９億戶，按月淨增１６６５﹒９萬戶。（ｅｙ）

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