《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後繼續走高，滬綜指升０﹒５５％，報
３２５２﹒８６點，滬深３００指數升０﹒９６％，深成指升１﹒２３％，創業板指漲
１﹒４９％。上海Ｂ股升０﹒１４％，深圳Ｂ股揚０﹒４５％。（ｅｙ）
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21/03/2023 13:34
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５５％，深成指漲１﹒２３％
《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後繼續走高，滬綜指升０﹒５５％，報
３２５２﹒８６點，滬深３００指數升０﹒９６％，深成指升１﹒２３％，創業板指漲
１﹒４９％。上海Ｂ股升０﹒１４％，深圳Ｂ股揚０﹒４５％。（ｅｙ）
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