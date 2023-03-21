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AH股新聞

21/03/2023 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５５％，深成指漲１﹒２３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後繼續走高，滬綜指升０﹒５５％，報
３２５２﹒８６點，滬深３００指數升０﹒９６％，深成指升１﹒２３％，創業板指漲
１﹒４９％。上海Ｂ股升０﹒１４％，深圳Ｂ股揚０﹒４５％。（ｅｙ）

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