《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日隨環球市場回穩，盡管環球金融風險導致銀行及

資源股走弱，但在軍工、白酒、遊戲等板塊拉動下，滬綜指全日仍升０﹒６４％，報

３２５５﹒６５點，深市午後進一步拉升，深成指漲１﹒６％，創業板指升１﹒９８％。

人民銀行公布，今日進行的１８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％，當日實現淨投放１５３０億元。不過在恐慌情緒有所修復後，成交量快速收縮，兩市全日

成交從上日的破萬億回落至８９３０億元，按日大減１５﹒６％，陸股通再淨流入近４３億元，

連續七日淨流入。

中國國家主席習近平到莫斯科進行３天國事訪問，各界關注中俄如何解決烏克蘭問題。習近

平在和普京的會面上再次提到中國有關政治解決烏克蘭問題的１２點立場文件，稱中方願繼續為

推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，同時中方同俄方加強戰略協作的大方向將堅定不移，

並會加強雙方在聯合國等多邊平台的協調配合，「做世界和平穩定的中流砥柱」；普京則表示他

已仔細閱讀了立場文件，亦尊重這一倡議，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。



＊軍工領漲Ａ股，銀行股顯著跌＊



就在習近平訪問俄羅斯的同時，中國國資委黨委召開擴大會議，會上表示，要以更大力度鼓

勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實

現國家戰略能力最大化。

軍工股全日表現強勁，煉石航空（深：０００６９７）、航發科技（滬：６００３９１）漲

停，江航裝備（滬：６８８５８６）升６﹒８％，晨曦航空（深：３００５８１）升６％，天海

防務（深：３００００８）升５﹒９％，觀典防務（滬：６８８２８７）升５﹒１％，中航西飛

（深：０００７６８）升４﹒９％，中船防務（滬：６００６８５）升３﹒６％。

瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併，並將瑞信發行的１６０億瑞士法郎高風險ＡＴ１債券全數撇

帳，引發亞洲金融板塊震盪，中資四大行今日跟隨震跌，中國銀行（滬：６０１９８８）挫

２﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設

銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒３％。



＊進口版號穩定發放，遊戲股慶祝＊



北上資金流入Ａ股，白酒股走高，老白干酒（滬：６００５５９）漲６％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升４﹒１％，五糧液（深：０００８５８）升３﹒４％，口子窖

（滬：６０３５８９）升３﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒６％。

今年３月共２７款遊戲獲批進口版號，其中騰訊（００７００）、網易（０９９９９）、「

Ｂ站」嗶哩嗶哩（０９６２６）及心動網路（０２４００）都入列。不過，３月公布的批號數量

較上月顯著下降。有行業諮詢機構指出，相較去年進口遊戲版號僅發放了一次，今年無論在頻次

還是數量上，版號發放都已趨向穩定。

滬深遊戲股高漲，二三四五（深：００２１９５）、姚記科技（深：００２６０５）、天娛

數科（深：００２３５４）等漲停，昆侖萬維（深：３００４１８）漲８﹒３％，神州泰岳

（深：３００００２）升８﹒１％，絲路視覺（深：３００５５６）升７﹒５％，奧飛娛樂

（深：００２２９２）升６﹒４％，盛天網絡（深：３００４９４）升６﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８２﹒３８ ＋１﹒１０

上證綜合指數 ３２５５﹒６５ ＋０﹒６４ ３８８０﹒４７

上證Ａ股指數 ３４１２﹒６４ ＋０﹒６４

深證成份指數 １１４２７﹒２５ ＋１﹒６０ ５０５０﹒００

深圳創業板指數 ２３３７﹒２６ ＋１﹒９８

上證Ｂ股指數 ２８８﹒６３ ＋０﹒１２ ０﹒９８

深證Ｂ股指數 １１７４﹒６９ ＋０﹒６４ ０﹒６７

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