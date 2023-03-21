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AH股新聞

21/03/2023 15:16

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒６４％，報３４１２﹒６４點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６４％，報３４１２﹒６４點。
　　外圍市場波動，市場避險需求反彈，上海黃金交易所３月２０日發布關於做好市場風險控制
工作的通知。黃金股在昨日大漲後今回吐，西部黃金（滬：６０１０６９）跌４﹒２％，赤峰黃
金（滬：６００９８８）跌３﹒３％，中金黃金（滬：６００４８９）跌２﹒３％。
　　今日Ａ股表現隨環球市場反彈，釀酒股領漲。啤酒股方面，惠泉啤酒（滬：６００５７３）
升近５％，青島啤酒（滬：６００６００）揚１﹒４％。白酒股方面，老白干酒
（滬：６００５５９）升逾６％，今世緣（滬：６０３３６９）升４﹒３％，口子窖
（滬：６０３５８９）升３﹒３％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒６％。
　　旅遊股反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲２﹒９％，中青旅（滬：６００１３８）走
高３﹒９％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升６﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）升
２﹒２％，國旅聯合（滬：６００３５８）升１﹒１％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升逾
５％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升５％，長白山（滬：６０３０９９）升５﹒５％。
（ｊｔ）

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