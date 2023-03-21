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AH股新聞

21/03/2023 15:16

《深股通》深成指全日收升１﹒６％，報１１４２７﹒２５點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒６％，報１１４２７﹒２５點。
　　中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批。艾媒咨詢
ＣＥＯ兼首席分析師張毅表示，版號發放已趨向穩定。遊戲股高漲，二三四五
（深：００２１９５）漲停，順網科技（深：３００１１３）走高１﹒２％，三七互娛
（深：００２５５５）升２﹒６％，游族網路（深：００２１７４）升３﹒９％。
　　國資委黨委召開擴大會議，會上表示，要以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，
指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實現國家戰略能力最大化。軍工股拉升
，煉石航空（深：０００６９７）升一成漲停，晨曦航空（深：３００５８１）升逾６％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股今日造好，同花順（深：３０００３３）升１﹒１％，湯姆貓
（深：３００４５９）升０﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）升２﹒１％，拓爾思
（深：３００２２９）升８﹒２％，神州數碼（深：００００３４）升０﹒６％，神州泰岳
（深：３００００２）升８﹒１％，捷成股份（深：３００１８２）升２﹒４％，江南化工
（深：００２２２６）升１﹒８％。（ｊｔ）

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