《經濟通通訊社２１日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒６％，報１１４２７﹒２５點。

中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批。艾媒咨詢

ＣＥＯ兼首席分析師張毅表示，版號發放已趨向穩定。遊戲股高漲，二三四五

（深：００２１９５）漲停，順網科技（深：３００１１３）走高１﹒２％，三七互娛

（深：００２５５５）升２﹒６％，游族網路（深：００２１７４）升３﹒９％。

國資委黨委召開擴大會議，會上表示，要以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，

指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實現國家戰略能力最大化。軍工股拉升

，煉石航空（深：０００６９７）升一成漲停，晨曦航空（深：３００５８１）升逾６％。

ＣｈａｔＧＰＴ概念股今日造好，同花順（深：３０００３３）升１﹒１％，湯姆貓

（深：３００４５９）升０﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）升２﹒１％，拓爾思

（深：３００２２９）升８﹒２％，神州數碼（深：００００３４）升０﹒６％，神州泰岳

（深：３００００２）升８﹒１％，捷成股份（深：３００１８２）升２﹒４％，江南化工

（深：００２２２６）升１﹒８％。（ｊｔ）

