《經濟通通訊社２１日專訊》中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共

２７款遊戲獲批，其中騰訊（００７００）、網易（０９９９９）、「Ｂ站」嗶哩嗶哩

（０９６２６）及心動網路（０２４００）都入列。不過，３月公布的批號數量較上月有所下降

，今年１月共有８８款遊戲獲批，２月則有８７款。

統計過去三年進口遊戲版號發現，２０２０年進口版號全年發放數量９７個，２０２１年銳

減至７６個，２０２２年則降至４４個。艾媒咨詢ＣＥＯ兼首席分析師張毅表示，２０２２年進

口遊戲版號僅發放了一次，今年進口遊戲版號在３月公布，預示著今年或將再次發放進口遊戲版

號，無論在頻次還是數量上，版號發放都已趨向穩定。

滬深遊戲股今早高漲，二三四五（深：００２１９５）抽升６﹒４％，順網科技

（深：３００１１３）走高３﹒７％，三七互娛（深：００２５５５）升３﹒３％，游族網路

（深：００２１７４）升２﹒６％，完美世界（深：００２６２４）升１﹒４％，信維通信

（深：３００１３６）升０﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）升０﹒６％，世紀華通

（深：００２６０２）升０﹒５％，巨人網絡（深：００２５５８）升０﹒３％。（ｊｔ）

