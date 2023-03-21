《經濟通通訊社２１日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，「暢遊

中國」即日起正式發售，全國通用版３４８８元（人民幣．下同）起，拼團價格３３９９元起，

需提前５個自然日（含）兌票，同一航線最多可往返２次，僅可最多同時存在３段未使用的機票

。有效期至今年７月２日。南方航空還推出全國通用探索版，單獨購買４８８８元。

南航Ａ股現跌０﹒４％，報７﹒７１元；Ｈ股升０﹒９％，報５﹒５８港元。（ｊｔ）

