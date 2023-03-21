《經濟通通訊社２１日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，「暢遊
中國」即日起正式發售，全國通用版３４８８元（人民幣．下同）起，拼團價格３３９９元起，
需提前５個自然日（含）兌票，同一航線最多可往返２次，僅可最多同時存在３段未使用的機票
。有效期至今年７月２日。南方航空還推出全國通用探索版，單獨購買４８８８元。
南航Ａ股現跌０﹒４％，報７﹒７１元；Ｈ股升０﹒９％，報５﹒５８港元。（ｊｔ）
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21/03/2023 13:47
《Ａ股焦點》南航Ａ微跌，今日正式發售「暢遊中國」產品
《經濟通通訊社２１日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，「暢遊
中國」即日起正式發售，全國通用版３４８８元（人民幣．下同）起，拼團價格３３９９元起，
需提前５個自然日（含）兌票，同一航線最多可往返２次，僅可最多同時存在３段未使用的機票
。有效期至今年７月２日。南方航空還推出全國通用探索版，單獨購買４８８８元。
南航Ａ股現跌０﹒４％，報７﹒７１元；Ｈ股升０﹒９％，報５﹒５８港元。（ｊｔ）
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