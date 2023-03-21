《經濟通通訊社２１日專訊》據內地股民反映，東方財富（深：３０００５９）旗下Ａ股交
易Ａｐｐ出現故障，無法登陸和委托，並提示：「網絡繁忙，請稍後重試。」（ｅｙ）
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21/03/2023 10:20
《神州券商》東方財富今早出現故障，無法登錄交易
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