《經濟通通訊社２１日專訊》上交所昨發布《關於轉發〈上海證券交易所股票公開發行自律

委員會支持全面實行股票發行註冊制下企業平穩發行行業倡導建議〉的通知》，指上交所第一屆

股票公開發行自律委員會（自律委）近日召開第一次工作會議，就促進全面實行股票發行註冊制

下企業平穩發行，防範可能出現的潛在風險，建議借鑑科創板試點註冊制的經驗，複製推廣實踐

中行之有效的倡議安排，適用於主板、科創板證券發行承銷活動，並提出行業倡導建議。

相關行業倡導建議主要有三方面，分別是合規理性參與詢價、實施定價；結合發行實際，規

範實施戰略配售等安排；發揮組織市場能力，規範收費行為。

在合規理性參與詢價、實施定價方面，若採用詢價方式發行，建議初步詢價結束後，剔除擬

申購總量中報價最高部分的比例不超過３％，也不低於１％；建議發行人和主承銷商綜合考慮企

業基本面、詢價報價情況、市場與行業環境、承銷風險等，審慎評估定價是否超出網下投資者報

價「四個值」的孰低值及超出幅度，超出幅度不高於３０％；建議網下投資者深化專業研究、獨

立客觀報價，主承銷商提高投資價值研究報告撰寫質量，不斷提升承銷執業水平。

在結合發行實際，規範實施戰略配售等安排方面，建議首次公開發行證券數量低於８０００

萬股（份）且預計募集資金總額不足１５億元（人民幣．下同）的發行人不採用累計投標詢價方

式確定發行價格，也不採用超額配售選擇權。建議主承銷商參照《首次公開發行證券戰略配售資

格核查披露要點》，勤勉盡責開展核查工作、發表專業意見，協助發行人自主理性實施戰略配售

、提升內在價值。



＊倡股東合理安排持有的首發前股份＊



在發揮組織市場能力，規範收費行為方面，建議發行人股東合理安排持有的首發前股份，鼓

勵原則上將前述股份全部托管在為發行人提供首次公開發行上市保薦服務的保薦人，並由保薦人

按照有關規定，對發行人股東減持首發前股份的交易委托進行監督管理。建議保薦人、會計師事

務所、律師事務所、資產評估機構等中介機構嚴格遵守有關法律法規和行業規範，規範收費標準

，合理控制服務成本，提高服務水平。

上交所對相關行業倡議表示尊重和支持，並呼籲市場各方共同遵守，規範理性展開業務活動

，支持主板、科創板證券發行承銷工作平穩有序。上交所將在發行承銷過程監管工作中，重點關

注發行人和中介機構遵守行業倡導建議的有關情況。

上交所２０１９年６月８日發布的《關於轉發〈上海證券交易所科創板股票公開發行自律委

員會促進科創板初期企業平穩發行行業倡導建議〉的通知》、２０２０年１０月１６日發布的《

關於轉發〈上海證券交易所科創板股票公開發行自律委員會促進證券公司優化科創板股票發行承

銷工作行業倡導建議〉的通知》和２０２１年９月１８日發布的《關於轉發〈上海證券交易所科

創板股票公開發行自律委員會促進科創板股票發行承銷規則修訂實施平穩過渡行業倡導建議〉的

通知》同時廢止。（ｓｌ）

