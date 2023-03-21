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AH股新聞

21/03/2023 10:46

《寶島要聞》台灣花蓮發生５﹒３級地震，全台有感

　　《經濟通通訊社２１日專訊》台灣花蓮縣萬榮鄉今早相隔１分鐘發生２次地震，最大規模黎
克特制５﹒３級，全台有感，之後還有兩次餘震。暫未有傷亡報告。
　　據報花蓮縣萬榮鄉今早９時４５分發生５﹒３級地震，震源深度７﹒２公里；１分鐘後再發
生４﹒４級地震，震源深度３﹒４公里。至９時５４分，又發生３﹒９級地震，震源深度５﹒２
公里，相隔５分鐘還有一次３﹒７級地震，震源深度８﹒３公里。４次地震震央位於花蓮縣西南
方４９﹒５公里至５１﹒３公里之間。（ｓｌ）

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