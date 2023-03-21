《經濟通通訊社２１日專訊》東莞市政府今日舉行常務會議，審議通過一攬子新穩定經濟政

策，涉及１１項助生產、穩外貿、拓市場、促消費政策措施，各類獎勵補貼達６﹒５億元（人民

幣．下同），包括安排１億元專項資金發放通用消費券，舉辦小汽車促消費活動、消費電子產品

和家用電器促消費活動、「樂購東莞６．１８網上生活節」及其他各類線下促消費活動。

其他措施包括：獎勵重點工業企業高質量發展，今年全年工業產值（或銷售收入）按年增長

１億元或以上的工業企業，每家企業最高獎勵５００萬元。對製造業中小微企在今年通過應收帳

款融資獲得在莞銀行機構新發放的、單筆不少於１００萬元的信用貸款，對其今年實付利息，在

原貸款合同利率基礎上貼息１個百分點（年化），貼息期限不超過１２個月，每家企業最高貼息

１００萬元，優先支持貸款利率不高於４﹒５％的融資。陸路跨境運輸紓困政策延期到今年６月

３０日，有關扶持標準自４月１日起調整為每車５００元。



＊境內外參加展覽會均有補貼＊



境內外參加展覽活動都有補貼，例如赴境外參展按實繳展位費的２０％補貼，每家企業每個

展覽上限２萬元；商會組團出境參展，每組織一家企業補貼２０００元，每個商會每場展覽上限

１０萬元；對經市商務局備案，在市內專業展館舉辦、展覽面積２萬平方米或以上的展覽會，對

舉辦單位按場館租金實際費用以每天每平方米３元作出補貼，最多５天，每個展覽會上限１５０

萬元；結合東莞加工貿易產品博覽會境外路演推介，支持企業組團赴境外重點國家及地區展開對

接交流活動，對參與企業人員機票（經濟艙標準）及住宿費用按上限８０％的比例資助等。

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