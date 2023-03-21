《經濟通通訊社２１日專訊》內地一些地方政府開始聯同銀行及網購平台進行汽車促銷活動

。北京市豐台區政府宣布，為落實國家及北京市「把恢復和擴大消費擺在優先位置」的總體要求

，促進汽車消費市場活躍繁榮，今起正式啟動汽車消費券發放活動，按車價分３級補貼，最高每

輛車補貼４０００元（人民幣．下同），總額１０００萬元，補完即止。

今次消費券通過於豐台區註冊成立的北京值得買科技股份有限公司旗下網購產品推薦平台「

什麼值得買」Ａｐｐ發放，從Ａｐｐ內搜索「豐台購車補貼」領取消費券後，在有效期內到區內

參與活動的汽車經銷商購買小汽車新車，出示領券時登錄該Ａｐｐ的手機號碼，每輛車滿１０萬

元即減２０００元，滿２０萬元減３０００元，３０萬元或以上減４０００元。



＊使用工行信用卡或建行分期再有優惠＊



與此同時，消費者綁定北京地區發生的工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）信用

卡再支付，即享滿２０００減２００優惠，每名用戶只可使用１次。在豐台區內建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）指定合作分店成功申請建行分期付款買車，亦可領取滿

１００元減９９元優惠券１張，名額１００個；放款金額滿５萬元可領３張，名額亦為１００個

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