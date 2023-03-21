《經濟通通訊社２１日專訊》西安市政府今日印發《西安市支持新能源汽車擴大生產促進消

費若干措施》（下稱《措施》），對本地生產的新能源汽車，今年較去年產量增長的部分，每輛

給予２０００元（人民幣．下同）獎勵，每家企業最高獎勵１０００萬元。

另外，即日起至４月３０日，在西安市內一定規模以上的汽車銷售企業購買新能源乘用車並

上牌，消費者可按買車發票金額領取最高每輛車６０００元補貼，其中９萬元以下每輛補貼

２０００元，９萬元或以上、２０萬元以下每輛補貼４０００元，２０萬元或以上每輛補貼

６０００元。

與此同時，在今年１月１日至１２月３１日期間，建成並通過驗收的個人自用新能源汽車充

電設施，可領取每根１萬元的一筆過建設及電費補貼。組織新能源汽車入機關、進企業以及下鄉

等活動，每場活動可獲１０萬元補貼，上限５０萬元。在今年１月１日至１２月３１日期間購買

並已列入《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式

）汽車、燃料電池汽車，延續實施國家相關部委免徵車輛購置稅的優惠政策。



＊新能源車不限行，合法泊車２小時內免費＊



此外，《措施》准許懸掛新能源號牌的新能源汽車不受工作日機動車尾號限行措施限制，並

允許新能源汽車借用市內公交專用道行駛。鼓勵在全市公共停車場、旅遊景點、商場、物業等管

理區域內優先對新能源車輛開放。在依法施劃的城市道路路內停車泊位停放新能源汽車，２小時

以內免費。

《措施》還鼓勵車企展開外貿業務，參加境外專業汽車展會，推動中歐班列長安號增加開行

頻次，開拓「一帶一路」沿線等新興市場，擴大新能源汽車整車出口。鼓勵金融機構與企業聯動

營銷，進一步增加新能源汽車消費分期業務辦理渠道。支持發展互聯網汽車金融、汽車融資租賃

，針對汽車庫存融資、供應鏈金融等提供特色金融服務。（ｓｌ）

