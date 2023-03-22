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22/03/2023 08:37

《國企紅籌》中建材（３３２３）旗下北新建材年度少賺１０﹒７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）旗下北新建材（深：０００７８６）
公布截至２０２２年１２月３１日止年度業績，期內營業收入１９９﹒３４億元（人幣．下同）
跌５﹒５％，歸屬股東淨利潤３１﹒３６億元跌１０﹒７％，每股盈利１﹒８５６元跌
１０﹒７％。（ｍｈ）
　

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