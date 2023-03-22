《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄

羅斯總統普京共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴

關係的聯合聲明》。關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法

必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集

團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於盡快重啟和談，中

方對此表示贊賞。



＊俄方歡迎中國立場文件中闡述的建設性主張＊



俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏

克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理

安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。

雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努

力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反

對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。



＊美國抱守冷戰思維，推「印太戰略」造成消極影響＊



雙方敦促北約恪守作為區域性、防御性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益及文

明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。雙方對北約持續加強同亞太國家軍事

安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重關切。雙方反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，制

造集團政治和陣營對抗。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定

造成消極影響。中俄致力於構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，以維護

地區和平、穩定與繁榮。

