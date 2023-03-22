《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市商務局等７部門發布北京市關於鼓

勵汽車更新換代消費的方案，鼓勵北京巿乘用車置換新能源小客車。方案指出，在今年３月１日

０時至２０２３年８月３１日２４時期間，報廢或轉出本市註冊登記在自然人本人名下１年以上

的乘用車，在本市汽車銷售企業新購新能源小客車，並在９月３０日前完成新購新能源小客車上

牌手續的自然人車主，可以獲得政府補貼最高一萬元（人民幣．下同）。

根據方案，報廢或轉出新能源小客車，每車給予８０００元補貼；報廢或轉出使用１至６年

其他類型乘用車（非新能源），每車給予８０００元補貼；報廢或轉出使用６年或以上其他乘用

車，每車給予１萬元補貼。報廢或轉出本市時間以公安交通管理部門提供的車輛檔案注銷或轉出

時間為準，購買新能源小客車時間以《機動車銷售統一發票》開具時間為準，新購新能源小客車

上牌時間以公安交通管理部門提供的新車註冊登記時間為準。

據悉，本次補貼申請均採用線上辦理的方式，主要途徑有三個：可通過搜索小程序「綠交車

輛」進入小程序進行操作，或掃描「北京市汽車更新換代補貼申報系統」微信小程序二維碼，進

入申報頁面，填寫申請表並上傳所需附件即可；下載「綠交車輛」Ａｐｐ，註冊帳號後填寫申請

表並上傳附件材料；或訪問「北京市汽車更新換代管理系統」網頁版。

