《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開１６９點，報１９４２８點。最高升５１６點報

１９７７５點，最低升１６９點報１９４２８點。恒指收報１９５９１點，升３３２點或

１﹒７３％。

北水全日淨流入３０﹒７４億元，增加２０３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依

次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。

主板成交１０６８﹒６５億元增加４﹒３％。其中港股通成交３２２﹒１億元，佔總成交

３０﹒１％。

盈富基金升１﹒７５％報１９﹒８元，北水淨買入１０﹒８億元；恒生中國企業升１﹒３％

報６７﹒０６元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升１﹒０５％報３４７﹒２元，北水淨買入

５﹒４億元。

中芯國際跌１﹒８２％報１８﹒３８元，北水淨賣出２﹒５億元；建設銀行升１﹒８％報

５﹒０９元，北水淨賣出２﹒４億元；美團升０﹒１５％報１３０﹒３元，北水淨賣出２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １０﹒８５

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒８４

騰訊控股 （００７００） ５﹒３６

南方恒生科技 （０３０３３） ４﹒３６

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ２﹒２６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） －２﹒５４

建設銀行 （００９３９） －２﹒４２

美團 （０３６９０） －１﹒９７

東方甄選 （０１７９７） －１﹒０７

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３７

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