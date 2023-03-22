《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開１６９點，報１９４２８點。最高升５１６點報
１９７７５點，最低升１６９點報１９４２８點。恒指收報１９５９１點，升３３２點或
１﹒７３％。
北水全日淨流入３０﹒７４億元，增加２０３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
主板成交１０６８﹒６５億元增加４﹒３％。其中港股通成交３２２﹒１億元，佔總成交
３０﹒１％。
盈富基金升１﹒７５％報１９﹒８元，北水淨買入１０﹒８億元；恒生中國企業升１﹒３％
報６７﹒０６元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升１﹒０５％報３４７﹒２元，北水淨買入
５﹒４億元。
中芯國際跌１﹒８２％報１８﹒３８元，北水淨賣出２﹒５億元；建設銀行升１﹒８％報
５﹒０９元，北水淨賣出２﹒４億元；美團升０﹒１５％報１３０﹒３元，北水淨賣出２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １０﹒８５
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒８４
騰訊控股 （００７００） ５﹒３６
南方恒生科技 （０３０３３） ４﹒３６
嗶哩嗶哩 （０９６２６） ２﹒２６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中芯國際 （００９８１） －２﹒５４
建設銀行 （００９３９） －２﹒４２
美團 （０３６９０） －１﹒９７
東方甄選 （０１７９７） －１﹒０７
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３７
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