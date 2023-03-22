《經濟通通訊社２２日專訊》中國電信（００７２８）今年資本指引９９０億元（人民幣．

下同），按年升７％。其中移動網資本開支佔比跌２﹒８個百分點，相對產業數字化佔比則升

９﹒１個百分點。去年資本開支９２５﹒２８億元，按年升６﹒７％。惟６Ｇ方面，則未有給予

相關指引。

中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文在全年業績會議表示，雖然去年派息率６５％，公司續

履行Ａ股ＩＰＯ後３年內，將每年派息率提升至７０％以上承諾，及為股東創造良好回報。另外

，執董兼執行副總裁唐珂亦冀今年移動、寬帶ＡＲＰＵ均穩定增長。

對於較早前同業中國移動（００９４１）與沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）等１６家電訊營運

商，聯合牽頭《６Ｇ需求與設計考慮》白皮書，在全球移動網絡運營商組織聯盟Ｎｅｘｔ

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｍｏｂｉｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＮＧＭＮ）正

式發布，而中電信則未在加入，總裁兼首席運營官邵廣祿指出，公司正在研究６Ｇ的雲網、ＡＩ

融合，並將會據情況參加有關組織，惟６Ｇ亦未有資本開支指引。

邵廣祿亦形容，ＣｈａｔＧＰＴ為ＡＩ的「飛躍」，正探索如何賦能實體經濟。他稱，公司

相關服務機會包括天翼雲為創業者大模型算力服務，以及產業人工智能。（ｒｈ）





