《經濟通通訊社２２日專訊》中電信（００７２８）公布，截至２０２２年１２月３１日止

全年純利２７５﹒９３億元（人民幣．下同）按年升６﹒３４％，每股基本盈利３０分，派末期

息７﹒６分，全年派息１９﹒６分，派息比率６５％。集團重申，在Ａ股發行上市後３年內，逐

步將派息比率提升至７０％以上。

若剔除２０２１年出售附屬公司的一次性稅後收益後，淨利潤按年增長１２﹒５％。期內，

經營收入４８１４﹒４８億元，升９﹒５３％；除稅前溢利３５７﹒１４億元，升５﹒４６％。

期內服務收入為４３４９億元，按年增長８％。剔除２０２１年出售附屬公司的收入影響後

，按年增幅達到８﹒１％。ＥＢＩＴＤＡ為１３０４億元，按年增長５﹒２％。

當中，移動通信服務收入達到１９１０億元，按年增長３﹒７％，５Ｇ套餐用戶滲透率達到

６８﹒５％。固網及智慧家庭服務收入達１１８５億元，按年增長４﹒４％。產業數字化收入達

１１７８億元，可比口徑按年增長１９﹒７％；天翼雲收入達５７９億元，按年增長

１０７﹒５％，網絡安全服務收入達４７億元，按年增長２３﹒５％。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

