《經濟通通訊社２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行會談

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國家主席習近平在莫斯科克裏姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首就中俄關系及共同關

心的重大國際和地區問題進行會談，達成許多新的重要共識。雙方一致同意，本著睦鄰友好、合

作共贏原則推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協作夥伴關係。



財政支出前置助力經濟運行整體好轉

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今年前兩月，全國一般公共預算支出同比增長７﹒０％，高於去年全年及過去５年同期均值，反

映出開年財政支出保持較高強度。同時，今年以來新增專項債發行逾萬億元人民幣，早發快發特

徵明顯。專家認為，財政支出加快，反映政策更加積極。後續財政資金將發揮引導和撬動作用，

促進穩投資促消費，擴大國內需求，有力推動經濟運行整體好轉。



深度發揮期貨功能，推動實體經濟高質量發展

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業內人士表示，近年來，中國期貨市場積極配合國家宏觀調控，在確保糧食、生豬供應，保障能

源市場安全等方面發揮了重要作用，將在多層次資本市場建設基礎上深化功能服務，促進實體經

濟高質量發展。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行會談

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國家主席習近平在莫斯科克裏姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首就中俄關系及共同關

心的重大國際和地區問題進行會談，達成許多新的重要共識。雙方一致同意，本著睦鄰友好、合

作共贏原則推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協作夥伴關係。



多地發布新一輪穩增長舉措，鞏固經濟企穩向好基礎

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今年政府工作報告提出，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境，用真招實策穩定市

場預期和提振市場信心。最近，廣東、四川、湖北等地快速行動，發布了新一輪穩增長舉措。與

年初的穩增長舉措相比，本輪穩增長舉措側重於提升市場信心、明確投資方向。



外資持續增配中國資產，積極挖掘Ａ股新標的

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３月以來，北向資金在經歷短暫淨流出後，又恢復了淨流入。據統計，截至３月２１日，北向資

金近７個交易日均呈現淨流入。從近期外資加倉標的來看，不少個股並不在其此前投資頭寸中。

多家外資機構表示，當前Ａ股估值處於相對具有吸引力的區間，有望吸引海外資金持續流入。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行會談

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國家主席習近平在莫斯科克裏姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首就中俄關系及共同關

心的重大國際和地區問題進行會談，達成許多新的重要共識。雙方一致同意，本著睦鄰友好、合

作共贏原則推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協作夥伴關係。



新能源車險謀變：沿著舊地圖，找不到新大陸

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一些車企發現，古板而保守的保險公司，似乎總是無法配合自身進行風險轉移，於是親自做保險

，尋找解決方案。車險市場已處在變革前夜。按照新一輪車險綜合改革的日程表，今年６月１日

起，商業車險自主定價系數浮動範圍將擴大。定價浮動將引發何種連鎖反應，新能源車險保費是

漲還是降，成為多方關註的焦點。



深交所規範委倡議保障新股平穩有序發行

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深圳證券交易所股票發行規範委員會召開第一次工作會議，討論全面實行註冊制初期新股發行需

關註的問題及建議，審議通過《關於保障全面實行股票發行註冊制下新股平穩有序發行的倡議》

。（ｊｔ）

