《神州經脈》美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動歐美股市指數向上

，滬深金融股回穩，科技股拉漲，但軍工板塊拖累升幅，滬綜指全日稍升０﹒３１％，報

３２６３﹒８５點，深成指升０﹒６１％，科創板指一度倒跌，全日收升０﹒２％。

人民銀行今日進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３７０億元，兩市全

日成交９５７８億元，按日增７﹒３％，外資通過陸股通淨流入４﹒７９億元，連續八日淨流入

。

人民幣兌美元中間價今報６﹒８７１５，較上個交易日升４８點子，上個交易日報

６﹒８７６３。在岸人民幣兌美元即期跌１６５點子，全日在６﹒８７４６至６﹒８９４５之間

波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今結束３日國事訪問俄羅斯行程回國。訪俄期間，習近平分別與俄羅斯總

統普京及總理米舒斯京會談，並與普京共同簽署及發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴

關係的聯合聲明》及《中俄關於２０３０年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，強

調中俄長期睦鄰友好關係不會因一時一事而改變，中俄視彼此為優先合作夥伴；雙方將堅定奉行

相互尊重和平等互利原則，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升。



２﹒ 兩會行情加上當局重提中國特色估值體系，近期Ａ股市場上國資國企概念迭創新高，不過

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津接受《財新》訪問時表示，外資參與度不高，海外投資人向

來對國企不特別感興趣，因為國企增長不高，政策層面的風險和不確定性較高。他認為，最近中

字頭或國企的股價上漲，應該主要是內部主導的行情。



３﹒ 銀保監下發通知，要求各保險機構自４月３日起，就互聯網營銷宣傳開展自查整改工作，

為期三個月，包括排查銷售人員通過自媒體發布信息的十類違規行為。自媒體包括但不限於微信

朋友圈、微信公眾號、微信視頻號、抖音視頻、快手視頻、微博帖子、小紅書筆記、今日頭條帖

子等。違規行為包括發布或轉載未經機構統一製作編發的保險產品介紹、銷售政策和活動宣傳；

違規承諾收益或承諾承擔損失等。



４﹒ 中指研究院發布報告稱，信用債發行規模穩步增加，但發行成本有所上升。２月房地產企

業非銀融資總額為４４８﹒５億元，按月下降１５﹒５％，按年降幅收窄至０﹒４４％。２月融

資綜合平均利率為４﹒４６厘，按年上升０﹒０３個百分點，按月上升０﹒０１個百分點。另上

海易居房地產研究院報告顯示，內地百城住宅庫存規模５１個月來首次出現同比下降。截至２月

底，全國１００個城市新建商品住宅庫存總量為５１１８１萬平方米，環比減少２﹒４％，同比

減少０﹒２％。



５﹒ 近期中國車市大打價格戰，中汽協發文指出，此輪降價的炒作應盡快降溫，使行業回歸正

常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。文章認為，汽車產業轉型升級步伐加快，傳統車企承

受穩定經營和轉型升級的雙重壓力，盈利能力較弱，降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措

施，但不能因此淪為價格戰。



６﹒ 國家發展改革委等五部門發布通知，要求做好２０２３年享受稅收優惠政策的集成電路企

業或項目、軟件企業清單制定工作，指相關工作延用２０２２年清單制定程序、享受稅收優惠政

策的企業條件和項目標準。２０２２年已列入清單的企業如需享受新一年度稅收優惠政策（進口

環節增值稅分期納稅政策除外），２０２３年需重新申報。



７﹒ ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資將於周四出席美國國會聽證會。他周二發布書面證詞，指擁

有１﹒５億美國用戶ＴｉｋＴｏｋ的從來沒有、將來也不會將美國用戶數據分享給中國政府。他

並拍片上載ＴｉｋＴｏｋ官方帳號，指ＴｉｋＴｏｋ正面臨美國政府禁令的壓力，呼籲１﹒５億

美國用戶捍衛ＴｉｋＴｏｋ。另荷蘭政府表示跟隨其他歐洲國家，禁止荷蘭公務員在工作手機上

使用ＴｉｋＴｏｋ。



８﹒ 美國晶片廠英偉達創始人ＣＥＯ黃仁勳表示，在中國，英偉達有特別定制的Ａｍｐｅｒｅ

和Ｈｏｐｐｅｒ晶片，相關晶片會通過中國雲提供商如阿里巴巴、騰訊、百度提供落地的能力，

中國初創公司一定有機會用來開發自己的大語言模型。美國去年限制英偉達向中國出售旗下兩款

先進晶片Ａ１００及Ｈ１００，黃仁勳所指的中國可用晶片即Ａ８００和Ｈ８００，據報

Ｈ８００的數據轉移速度只及Ｈ１００的一半，局限中國ＡＩ產品功能表現。另德國副總理、經

濟部長哈貝克表示，德國正在考慮對中國實施類似於美國早前出台的出口限制。（ｓｌ）

