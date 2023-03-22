《鍾之日記》３月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國財長耶倫在美國銀行公會說，監管部門果斷的行動令美國銀行體系回穩，又表示有需要

時會採取更多行動，決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全。投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，

美股造好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美國聯儲局稍後公布政策會議結果，市場普遍消

化將加息０﹒２５厘。

香江魚缸造好，恒生指數收報１９５９１，升３３２點或升１﹒７３％，主板成交

１０６８﹒６５億元。國企指數收報６６３９，升９０點或升１﹒３８％。恒生科技指數收報

４００９，升４３點或升１﹒１１％。



＊Ａ股小升，習近平結束訪俄行程＊



環球金融市場回穩，滬深金融股平定，科技股拉漲，但軍工板塊拖累升幅，滬綜指全日稍升

０﹒３１％，報３２６３﹒８５點，深成指升０﹒６１％，科創板指一度倒跌，全日收升

０﹒２％。人民銀行今日進行６７０億元人民幣７天期逆回購，淨回籠３７０億元人民幣，兩市

全日成交９５７８億元人民幣，按日增７﹒３％，外資通過陸股通淨流入４﹒７９億元人民幣，

連續八日淨流入。

中國國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統普京會談約６小時，兩人簽署深化新時代

全面戰略協作夥伴關係及經濟合作的聯合聲明，習近平邀普京年內訪華。此外，中俄簽經濟合作

重點方向，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升。習近平已結束訪俄行程回國。



＊ＱＱ績前升１％＊



騰訊（００７００）績前升１﹒１％，報３４７﹒２元。騰訊盤後公布截至去年底止全年業

績，純利為１８８２﹒４３億人民幣，按年跌１６﹒３％，全年非國際財務報告準則純利

２９７﹒１１億元人民幣，按年增長１９﹒４％，遜預期；騰訊本土市場遊戲收入按年跌４％至

１２３９億元人幣，因未成年人保護措施實施以及較少新遊戲發布，導致行業進入調整期；國際

市場遊戲收入增長３％至４６８億元人幣，排除匯率影響及２０２１年第四季與

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ相關的調整後，增幅為５％。



＊地方補貼繼續出台，新能源車股齊起動＊



內地上演車企減價潮，除了車企為清庫存而展開減價戰外，地方政府的補貼也是一大因素，

在湖北政府補貼聯合武漢東風汽車集團後，北京、天津、上海、浙江、廣東、河南、四川、黑龍

江、山西等數十個省市跟進出台相關政策，促進汽車消費。例如北京市豐台區政府發放汽車消費

券，按車價分３級補貼，最高每輛車補貼４０００元人民幣，總額１０００萬元人民幣，補完即

止。北京市商務局等７部門鼓勵北京巿乘用車置換新能源小客車，最高可獲政府補貼一萬元人民

幣。

新能源汽車股集體起動，長汽（０２３３３）漲３﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）升

３﹒３％，理想汽車（０２０１５）升１﹒８％，廣汽集團（０２２３８）揚１﹒７％，東風集

團股份（００４８９）升１﹒７％。

蔚來（０９８６６）首席財務官奉瑋表示，公司對實現今年電動汽車銷量增長一倍達到２５

萬輛非常有信心。股價全日急升５﹒６％，報７３﹒１元。

比亞迪（０１２１１）為應對訂單大幅減少而西安和深圳工廠的削減人手，股價揚２﹒１％

，報２０６﹒２元。



＊雅居樂料蝕百億，股價急削＊



雅居樂（０３３８３）預期截至去年底止全年淨虧損介乎１２５億元（人民幣．下同）至

１３５億元，股東應佔虧損介乎約１４０億元至１５０億元。雅居樂解釋，預期盈轉虧，主要由

於房地產行業經營環境不利及新冠病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付

規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利率按年有所下跌。雅居樂全日價跌６％

，報１﹒８８元。





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