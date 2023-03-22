《經濟通通訊社２２日專訊》海南自貿區競爭力逐步上升，海關總署、財政部、稅務總局聯

合發布公告，海南離島免稅購物從４月１日起新增「擔保即提」和「即購即提」兩種提貨方式。

離島旅客憑有效身份證件或旅行證件和離島信息在海南離島免稅商店購買免稅品時，可對單價超

過５萬元（人民幣．下同）的免稅品選擇「擔保即提」提貨方式，可對單價不超過２萬元且在《

公告》附件清單內的免稅品選擇「即購即提」提貨方式。

花旗解讀指，海南離島免稅購物政策的優化將刺激消費，其中「即購即提」新政更加方便、

簡單，有助於進一步釋放免費購物需求，至於「擔保即提」不會提供更多便利，但可以緩解遊客

對貨品真偽的擔憂。

不過涉及免稅店業務的上市公司股價走勢個別，龍頭中國中免（滬：６０１８８８）跌１％

，海汽集團（滬：６０３０６９）挫４﹒４％，王府井（滬：６００８５９）跌１﹒５％，眾信

旅遊（深：００２７０７）軟０﹒１％，惟供銷大集（深：０００５６４）漲４﹒９％，西藏珠

峰（滬：６００３３８）升２﹒２％，海南機場（滬：６００５１５）升１﹒２％，平潭發展

（深：０００５９２）揚０﹒４％。

另外，海口南港離島免稅商品提貨點將於周四（２３日）正式開業，旅客從鐵路港口離開海

南也可以購買免稅商品。（ｅｙ）















