《經濟通通訊社２２日專訊》多家數字經濟公司發減持公告，包括科大訊飛

（深：００２２３０）、當虹科技（滬：６８８０３９）、格靈深瞳（滬：６８８２０７）、頂

點軟件（滬：６０３３８３）、奇安信（滬：６８８５６１）、青木股份（深：３０１１１０）

等。而當中部分公司因近期ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒，市場股價飆升，備受市場關注。

科大訊飛公告，持股３﹒５９％的股東中科大資產經營有限責任公司計劃在２０２３年４月

２１日－１０月１２日以集中競價或大宗交易的方式減持公司股份不超過２３２３萬股（佔公司

總股本比例１％）。

當虹科技的第四大股東光線傳媒計劃通過集中競價交易和╱或大宗交易方式減持公司股份數

量不超過２４０﹒９４萬股，佔公司總股本的比例不超過３％。

光綫傳媒持有公司股份６３１﹒６８萬股，佔公司總股本的７﹒８６％。

格靈深瞳公告，策源創投持有公司７﹒１２％股份；真格基金Ⅰ持有公司５﹒７％股份；澳

林春天持有公司５﹒０１％股份。上述股東擬合計減持不超６％公司股份。

此外，頂點軟件持股５﹒２４％的股東金石投資擬減持不超２％公司股份。奇安信的第四大

股東擬減持不超過公司總股本的２％的公司股份。青木股份公告，合計持股５﹒７４％的公司股

東擬合計減持不超過公司總股本３％。

遭減持個股早段股價普跌，青木股份插６％，當虹科技插５﹒４％，頂點軟件大跌４％，奇

安信挫２﹒９％，科大訊飛跌１﹒６％，格靈深瞳微跌０﹒１％。（ｄｗ）

