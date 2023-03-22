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AH股新聞

22/03/2023 09:14

《中國房產》廣州房貸利率降至４年低，首套房ＬＰＲ不加點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地各地房貸利率下行，一線城市房貸利率繼續緊貼下限，廣
州首套房利率為４﹒３％（即ＬＰＲ＋０基點），二套房利率普遍為４﹒９％（ＬＰＲ＋６０基
點），降至４年來新低。
　　今年初，人民銀行、銀保監發布通知提出，建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建
商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款
利率政策下限。由於廣州的房價走勢仍不符合條件，因此當前包括四大國有銀行等在內的２０家
銀行均緊貼下限，執行相同的首套房貸利率４﹒３％。以往各家銀行之間存在一定「差價」已不
復見。
　　而全國範圍來看，貝殼研究院統計數據顯示，２０２３年２月百城首套房貸主流利率平均為
４﹒０４％，環比下降６ＢＰ，是過去４個月基本平穩後的再次明顯下行；二套房貸利率平均為
４﹒９１％，環比持平，同比回落８４個基點，創下２０１９年的低點。
　
＊廣州各家銀行放款快＊
　
　　廣州各家銀行房貸利率統一，額度寬鬆，從放款周期看，當前房貸放款周期沒有超過１個月
的，如果材料齊全甚至可以當天放款。
　　貸款的程序也簡化。廣州某大行表示，首付五成以上、貸款金額６００萬以下、優質客戶均
可免流水。收入證明不夠，可疊加租賃合同╱兼職收入證明；１８歲以上學生購房，最低首付三
成。父母擔保，子女無需提供銀行流水；若以上條件都不滿足，存入貸款金額的３０％金融資產
，可免銀行流水。（ｄｗ）
　

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