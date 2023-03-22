《經濟通通訊社２２日專訊》內地各地房貸利率下行，一線城市房貸利率繼續緊貼下限，廣

州首套房利率為４﹒３％（即ＬＰＲ＋０基點），二套房利率普遍為４﹒９％（ＬＰＲ＋６０基

點），降至４年來新低。

今年初，人民銀行、銀保監發布通知提出，建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建

商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款

利率政策下限。由於廣州的房價走勢仍不符合條件，因此當前包括四大國有銀行等在內的２０家

銀行均緊貼下限，執行相同的首套房貸利率４﹒３％。以往各家銀行之間存在一定「差價」已不

復見。

而全國範圍來看，貝殼研究院統計數據顯示，２０２３年２月百城首套房貸主流利率平均為

４﹒０４％，環比下降６ＢＰ，是過去４個月基本平穩後的再次明顯下行；二套房貸利率平均為

４﹒９１％，環比持平，同比回落８４個基點，創下２０１９年的低點。



＊廣州各家銀行放款快＊



廣州各家銀行房貸利率統一，額度寬鬆，從放款周期看，當前房貸放款周期沒有超過１個月

的，如果材料齊全甚至可以當天放款。

貸款的程序也簡化。廣州某大行表示，首付五成以上、貸款金額６００萬以下、優質客戶均

可免流水。收入證明不夠，可疊加租賃合同╱兼職收入證明；１８歲以上學生購房，最低首付三

成。父母擔保，子女無需提供銀行流水；若以上條件都不滿足，存入貸款金額的３０％金融資產

，可免銀行流水。（ｄｗ）



