《經濟通通訊社２２日專訊》中指研究院發布報告稱，信用債發行規模穩步增加，但發行成

本有所上升。２月房地產企業非銀融資總額為４４８﹒５億元（人民幣．下同），按月下降

１５﹒５％，按年降幅收窄至０﹒４４％。２月融資綜合平均利率為４﹒４６厘，按年上升

０﹒０３個百分點，按月上升０﹒０１個百分點。

融資結構來看，２月信用債規模佔逾７成，海外債佔４﹒６％，信托佔８﹒８％，ＡＢＳ融

資佔１２﹒５％。房地產行業信用債融資３３２﹒４億元，同比上升１５﹒５％，環比上升

１１﹒８％；海外債發行２０﹒７億元，環比下降６９﹒３％；信托融資３９﹒２億元，同比下

降５８﹒７％，環比微升３﹒０％；ＡＢＳ融資５６﹒２億元，同比下降１７﹒２％，環比下降

５６﹒３％。

報告指出，當前融資環境確實正在回暖，房企各融資渠道基本通暢，但投資者對行業風險仍

有顧慮和考量，造成資金實際落地尚有一定阻礙。隨著小陽春拉動市場回暖，行業信心得以修復

，融資效率將有進一步釋放的空間。

房企債券到期餘額來看，３月到期債券餘額為９０５﹒４億元，其中，海外債佔比為

２３﹒１％，信用債佔比為７６﹒９％。２０２３年內到期債券餘額為７１７４﹒９億元，佔總

債券餘額的２８﹒５％，其中，海外債佔比為３４﹒１％，信用債為６５﹒９％。（ｄｗ）

