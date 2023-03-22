《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部發布擬議規則，防止那些獲得美國５２０億美元聯

邦資金的半導體製造商，被中國和其他被認為受到關切的國家所利用。

據外電引述美國商務部官員表示，為確保聯邦資金的受益公司無法在「關切國家」（包括中

國和俄羅斯）內切實擴大先進產能，新規定將禁止這些公司在增加比２８納米更先進的邏輯晶片

產能時支出超過１０萬美元。而且在中國生產這些半導體的任何一家工廠的現有產能的增幅都不

能超過５％。

該新規定還將一些半導體歸類為對國家安全至關重要的產品，將這些晶片定義為非已過時晶

片，因此要受到更嚴格的限制。這項措施適用的晶片，包括用於量子計算、輻射密集型環境及其

他特別軍事能力的當前一代和成熟製程晶片。



＊若獲美商務部出口許可，仍可將技術升級，但限制產能擴大１０％以上＊



知情官員透露，雖然擬議的規定限制了製造產能擴張，但如果撥款受益公司獲得了美國商務

部必要的出口控制許可，則仍可以對現有設施進行技術升級，以生產更先進的半導體。例如，接

受撥款的公司升級設施的技術產能可以包括製造節點尺寸更小的邏輯晶片或層數更多的存儲晶片

。對先進產能投資的限制措施為期１０年。

接受撥款的公司也不允許在「關切國家」將現有設施的２８納米或更低級的邏輯晶片產能擴

大１０％以上。如果這些公司想設立此類晶片的新工廠，那麼至少８５％的產量必須由東道國消

化，而且必須通知美國商務部。

美國商務部長雷蒙多表示，這些護欄將有助於確保美國在未來幾十年內較競爭對手保持領先

地位。



＊美國６月底或推半導體製造補貼計劃＊



商務部計劃在６月下旬開始接受一項３９０億美元半導體製造補貼計劃的申請。該法案還為

建設晶片工廠設立了２５％的投資稅收優惠，估計規模達到２４０億美元。

商務部還表示，將加強這些控制措施，在出口控制和《晶片法案》國家安全護欄之間調整存

儲晶片禁令的技術門檻，並設置「比出口控制更嚴格的邏輯晶片門檻」。



＊三星：計劃新措施宣布後進行評估，再確定下一步行動＊



台積電發言人高孟華拒絕就美國新的限制措施置評。

三星表示一直在與美國和韓國政府密切討論，計劃在新措施宣布後進行評估，再確定下一步

行動。在中國生產存儲晶片的韓國公司ＳＫ海力士也表示將密切關注這一公告。英特爾未立即回

應置評請求。（ｊｔ）

