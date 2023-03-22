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AH股新聞

22/03/2023 11:01

英偉達黃仁勳：特別定制晶片供應阿里騰訊等，支持中國ＡＩ開發

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國晶片廠商英偉達創始人ＣＥＯ黃仁勳接受內媒採訪時表示
，在中國，英偉達有特別定制的Ａｍｐｅｒｅ和Ｈｏｐｐｅｒ晶片。這些會通過中國雲提供商，
比如阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、百度（０９８８８）這些企業提供落地的
能力，完全相信他們有能力去提供頂級的系統服務，對於中國初創公司一定會有機會來開發自己
的大語言模型。
　　黃仁勳所指的中國可用的Ａｍｐｅｒｅ和Ｈｏｐｐｅｒ晶片是Ａ８００和Ｈ８００，這也是
目前大部分中國開發者在開發大型語言模型時使用的晶片。
　　美國去年限制英偉達向中國出售旗下的兩款先進晶片Ａ１００及Ｈ１００。為符合美國政府
對華出口禁令，特別設計一款功能略低於Ｈ１００、但同樣可應用於支援ＡＩ技術的Ｈ８００晶
片，相關晶片將供應騰訊、阿里巴巴及百度，支援他們的ＡＩ技術開發工作。
　　《路透》引述市場人士指出，Ｈ８００的數據轉移速度只及Ｈ１００的一半，局限了中國
ＡＩ產品的功能表現。
　　目前，除了微軟、谷歌等美國巨頭公司在ＡＩ大型語言模型方面投入巨資之外，中國互聯網
巨頭和科技初創企業也都投入了類ＧＰＴ模型的研發。英偉達在人工智能晶片領域佔據主導地位
，大量的晶片需求已推動英偉達股價今年上漲超過７７％。英偉達的市值飆漲至６５００億美元
，大約是英特爾的５倍。（ｊｔ）

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