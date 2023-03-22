《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動美

國以及歐洲股市指數向上，上證綜合指數（滬綜指）今早開市亦升０﹒２４％，報

３２６３﹒４１點，深成指高開０﹒２９％，汽車股造好，軍工股回吐。

中國國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統普京會談約六小時，兩人簽署深化新時代

全面戰略協作夥伴關係及經濟合作的聯合聲明，又在國宴上互相祝酒。雙方在會談中就中俄關係

及重大國際和地區議題磋商，一致同意推進各領域交往合作。在記者會上，普京稱中國提出的和

平方案中許多內容符合俄羅斯行事作風，認為這個提案可以用作制定解決方案的基礎，不過西方

世界形容有關文件「中立親俄」，此前已明言不支持。

此外，中俄簽經濟合作重點方向，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升，雙邊經濟合

作從八個重點方向開展，包括發展電子商務及其他創新合作模式；在雙邊貿易、投資、貸款和其

他經貿往來中，提升本幣結算比重。支持兩國評級機構和保險公司在現有監管法規框架內開展合

作。鞏固全方位能源合作夥伴關係，發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域合作

等。

人民銀行今日進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３７０億元。光大銀

行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期市場利率走勢顯示出短期資金面繼續略偏緊，同時專

項債發行前置會對流動性形成擠壓，另外，當前臨近月末、季末，市場利率有所抬升也屬於正常

的季節性現象。（ｅｙ）

