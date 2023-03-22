《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒５８％，報２９０﹒３１點。深證Ｂ股
指數收升０﹒７８％，報１１８３﹒８４點。
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22/03/2023 15:07
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒５８％，深證Ｂ收升０﹒７８％
《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒５８％，報２９０﹒３１點。深證Ｂ股
指數收升０﹒７８％，報１１８３﹒８４點。
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