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AH股新聞

22/03/2023 15:07

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒５８％，深證Ｂ收升０﹒７８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒５８％，報２９０﹒３１點。深證Ｂ股
指數收升０﹒７８％，報１１８３﹒８４點。

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