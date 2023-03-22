《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動美
國以及歐洲股市指數向上，Ａ股金融股回穩，科技股拉漲，滬綜指半日升０﹒２５％，報
３２６３﹒８５點，深成指升０﹒３９％。
人民銀行今日進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３７０億元，兩市半
日成交５９４９億元，較上一交易日（２１日）同時段增１６﹒５％，陸股通淨流出逾１億元。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期市場利率走勢顯示出短期資金面繼續略偏緊，
同時專項債發行前置會對流動性形成擠壓，另外，當前臨近月末、季末，市場利率有所抬升也屬
於正常的季節性現象。
中國國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統普京會談約６小時，兩人簽署深化新時代
全面戰略協作夥伴關係及經濟合作的聯合聲明，習近平邀普京年內訪華。此外，中俄簽經濟合作
重點方向，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升。
＊互聯網板塊再漲，四大行企穩＊
科技日新月異，互聯網板塊連日拉升，平治信息（深：３００５７１）飆升１１﹒４％，開
普云（滬：６８８２２８）升１１﹒３％，凱淳股份（深：３０１００１）升９﹒６％，優刻得
（滬：６８８１５８）走高８﹒７％，利歐股份（深：００２１３１）升８﹒４％，天下秀
（滬：６００５５６）升７﹒８％，順網科技（深：３００１１３）升７﹒１％，冰川網絡
（深：３００５３３）升６﹒８％。
四大行上日急跌後企穩，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒１％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升１％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒７％，中國銀行
（滬：６０１９８８）揚０﹒３％。
＊炒股Ａｐｐ故障失信任，東方財富股價重挫＊
東方財富（深：３０００５９）旗下炒股軟件昨日出現兩次故障，對用戶產生信心危機，恐
市場份額大幅流失，東方財富今日股價重創６％；其他券商股亦走軟，或受領航退出中國業務影
響，國聯證券（滬：６０１４５６）跌１﹒３％，廣發証券（深：０００７７６）跌１﹒２％，
中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒９％，光大證券（滬：６０１７８８）跌０﹒８％，中金
公司（滬：６０１９９５）軟０﹒７％。
軍工股受政策利好後回吐，恒宇信通（深：３００９６５）挫５﹒９％，中天火箭
（深：００３００９）跌２﹒７％，天海防務（深：３００００８）走低２﹒５％，廣聯航空
（深：３００９００）、航發動力（滬：６００８９３）、中船科技（滬：６０００７２）跌
２﹒２％。（ｅｙ）
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