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AH股新聞

22/03/2023 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３１％成交回漲，環球回穩科技股落鑊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動美
國以及歐洲股市指數向上，滬深金融股回穩，科技股拉漲，但軍工板塊拖累升幅，滬綜指全日稍
升０﹒３１％，報３２６３﹒８５點，深成指升０﹒６１％，科創板指一度倒跌，全日收升
０﹒２％。
　　人民銀行今日進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３７０億元，兩市全
日成交９５７８億元，按日增７﹒３％，外資通過陸股通淨流入４﹒７９億元，連續八日淨流入

　　中國國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統普京會談約６小時，兩人簽署深化新時代
全面戰略協作夥伴關係及經濟合作的聯合聲明，習近平邀普京年內訪華。此外，中俄簽經濟合作
重點方向，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升。
　
＊科技爆炸工業富聯衝天＊
　
　　ＡＩ熱潮停不了，Ｇｏｏｇｌｅ亦推出自家ＡＩ聊天機器人Ｂａｒｄ，與ＣｈａｔＧＰＴ及
Ｎｅｗ　Ｂｉｎｇ抗衡，Ａ場上類ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續火熱，開普云（滬：６８８２２８）
漲１２﹒８％，鴻博股份（深：００２２２９）漲停，金財互聯（深：００２５３０）升
７﹒７％，三六零（滬：６０１３６０）升６﹒６％，神州數碼（深：００００３４）升
６﹒３％，元隆雅圖（深：００２８７８）升５﹒６％。
　　雲計算概念更掀起漲停，青雲科技（滬：６８８３１６）升兩成漲停，拓維信息
（深：００２２６１）、焦點科技（深：００２３１５）、滬電股份（深：００２４６３）、佳
力圖（滬：６０３９１２）、光迅科技（深：００２２８１）升一成漲停。
　　至於鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）牽涉類ＣｈａｔＧＰＴ及雲計算兩大概念，股
價同告漲停。
　
＊東方財富大故障，失股民信任＊
　
　　東方財富（深：３０００５９）旗下炒股軟件昨日（２１日）出現兩次故障，上一次東方財
富發生故障是在去年１１月９日，距離昨日還不到半年。對於股民而言時間就是金錢，系統不穩
定導致用戶產生信心危機，加上競爭對手趁機搶客，恐市場份額大幅流失。東方財富股價重創
５﹒９％，成交額９９億元居兩市之首。
　　據內地股民反映，東方財富昨日不穩定運行的時間累計長達數小時。根據監管辦法，當集中
競價交易系統以外的實時交易系統出現嚴重異常，且故障持續時間３０分鐘以上的屬於重大事件
。有傳東方財富因交易系統故障而被調查，惟公司相關人士對內媒表示沒有聽說過。
　　外電引述知情人士表示，應對訂單大幅減少，比亞迪（深：００２５９４）將西安和深圳工
廠的工人輪班次數從每日三班減少至每日兩班，西安工廠部分工人由原來的做五（天）休二（天
），變為做四休三，有關安排將使產量進一步降低。比亞迪Ａ收升１﹒５％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９９９﹒４４　　＋０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６５﹒７５　　＋０﹒３１　　　　３８２５﹒０９　　
　　上證Ａ股指數　　３４２３﹒２３　　＋０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１４９６﹒９３　＋０﹒６１　　　　５７５３﹒４１　　
　　深圳創業板指數　２３４１﹒９２　　＋０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９０﹒３１　　＋０﹒５８　　　　　１﹒３９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８３﹒８４　　＋０﹒７８　　　　　０﹒４６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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