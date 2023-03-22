《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動美

國以及歐洲股市指數向上，滬深金融股回穩，科技股拉漲，但軍工板塊拖累升幅，滬綜指全日稍

升０﹒３１％，報３２６３﹒８５點，深成指升０﹒６１％，科創板指一度倒跌，全日收升

０﹒２％。

人民銀行今日進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３７０億元，兩市全

日成交９５７８億元，按日增７﹒３％，外資通過陸股通淨流入４﹒７９億元，連續八日淨流入

。

中國國家主席習近平周二（２１日）與俄羅斯總統普京會談約６小時，兩人簽署深化新時代

全面戰略協作夥伴關係及經濟合作的聯合聲明，習近平邀普京年內訪華。此外，中俄簽經濟合作

重點方向，致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升。



＊科技爆炸工業富聯衝天＊



ＡＩ熱潮停不了，Ｇｏｏｇｌｅ亦推出自家ＡＩ聊天機器人Ｂａｒｄ，與ＣｈａｔＧＰＴ及

Ｎｅｗ Ｂｉｎｇ抗衡，Ａ場上類ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續火熱，開普云（滬：６８８２２８）

漲１２﹒８％，鴻博股份（深：００２２２９）漲停，金財互聯（深：００２５３０）升

７﹒７％，三六零（滬：６０１３６０）升６﹒６％，神州數碼（深：００００３４）升

６﹒３％，元隆雅圖（深：００２８７８）升５﹒６％。

雲計算概念更掀起漲停，青雲科技（滬：６８８３１６）升兩成漲停，拓維信息

（深：００２２６１）、焦點科技（深：００２３１５）、滬電股份（深：００２４６３）、佳

力圖（滬：６０３９１２）、光迅科技（深：００２２８１）升一成漲停。

至於鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）牽涉類ＣｈａｔＧＰＴ及雲計算兩大概念，股

價同告漲停。



＊東方財富大故障，失股民信任＊



東方財富（深：３０００５９）旗下炒股軟件昨日（２１日）出現兩次故障，上一次東方財

富發生故障是在去年１１月９日，距離昨日還不到半年。對於股民而言時間就是金錢，系統不穩

定導致用戶產生信心危機，加上競爭對手趁機搶客，恐市場份額大幅流失。東方財富股價重創

５﹒９％，成交額９９億元居兩市之首。

據內地股民反映，東方財富昨日不穩定運行的時間累計長達數小時。根據監管辦法，當集中

競價交易系統以外的實時交易系統出現嚴重異常，且故障持續時間３０分鐘以上的屬於重大事件

。有傳東方財富因交易系統故障而被調查，惟公司相關人士對內媒表示沒有聽說過。

外電引述知情人士表示，應對訂單大幅減少，比亞迪（深：００２５９４）將西安和深圳工

廠的工人輪班次數從每日三班減少至每日兩班，西安工廠部分工人由原來的做五（天）休二（天

），變為做四休三，有關安排將使產量進一步降低。比亞迪Ａ收升１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９９﹒４４ ＋０﹒４３

上證綜合指數 ３２６５﹒７５ ＋０﹒３１ ３８２５﹒０９

上證Ａ股指數 ３４２３﹒２３ ＋０﹒３１

深證成份指數 １１４９６﹒９３ ＋０﹒６１ ５７５３﹒４１

深圳創業板指數 ２３４１﹒９２ ＋０﹒２０

上證Ｂ股指數 ２９０﹒３１ ＋０﹒５８ １﹒３９

深證Ｂ股指數 １１８３﹒８４ ＋０﹒７８ ０﹒４６

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