《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒３１％，報３４２３﹒２３點。

內地上演車企減價潮，除了車企為清庫存而展開減價戰外，地方政府的補貼也是一大因素，

數十個省市跟進出台相關政策，促進汽車消費。汽車股走高，廣汽集團（滬：６０１２３８）升

０﹒８％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒６％，北汽藍谷（滬：６００７３３）則跌

０﹒２％。

多家數字經濟公司發減持公告，包括當虹科技（滬：６８８０３９）、格靈深瞳

（滬：６８８２０７）、頂點軟件（滬：６０３３８３）、奇安信（滬：６８８５６１）等。部

分公司早前因近期ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒股價飆升，備受市場關注。當虹科技升５﹒９％，格

靈深瞳升１﹒４％，頂點軟件跌５﹒３％，奇安信（滬：６８８５６１）跌３﹒７％。

舍得酒業（滬：６００７０２）發布２０２２年年度報告，期內營業收入６０﹒５６億元人

民幣，同比增長２１﹒８６％；歸母淨利潤１６﹒８５億元人民幣，同比增長３５﹒３１％，惟

增速有所下降。舍得酒業全日漲２﹒１％。惟其他白酒股倒跌，山西汾酒（滬：６００８０９）

跌１﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒１％。（ｊｔ）

