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AH股新聞

22/03/2023 11:37

《深股通》深成指半日升０﹒３９％，深股通額度用８４００萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒３９％，報１１４７２﹒０４點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒１６億元，用８４００萬
元或０﹒２％。（ｊｔ）

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