《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒３９％，報１１４７２﹒０４點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒１６億元，用８４００萬
元或０﹒２％。（ｊｔ）
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22/03/2023 11:37
《深股通》深成指半日升０﹒３９％，深股通額度用８４００萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒３９％，報１１４７２﹒０４點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒１６億元，用８４００萬
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