《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０７﹒７４億元，用１２﹒２６億元或２﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入４﹒７９億元，連續八日淨流入。
（ｄｗ）
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22/03/2023 15:17
《深股通》深股通額度全日用１２億元，外資連續八日淨流入
《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０７﹒７４億元，用１２﹒２６億元或２﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入４﹒７９億元，連續八日淨流入。
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