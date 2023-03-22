《經濟通通訊社２２日專訊》舍得酒業（滬：６００７０２）發布２０２２年年度報告，期

內營業收入６０﹒５６億元（人民幣．下同），同比增長２１﹒８６％；歸母淨利潤１６﹒８５

億元，同比增長３５﹒３１％，惟增速有所下降。

２０２２年，舍得酒業經營活動產生的現金流量淨額為１０﹒４１億元，同比減少

５３﹒２９％。對此，舍得酒業解釋為主要是２０２２年支付貨款、職工薪酬及相關稅費增加所

致。從銷售渠道來看，舍得酒業的酒類產品在批發代理渠道比電商銷售渠道賣得好。電商渠道

２０２２年營收３﹒９５億元，同比減少１﹒７８％，毛利率同比減少２﹒２４％。批發代理渠

道同期營收５２﹒６１億元，同比增長２６﹒０２％，毛利率同比減少０﹒４３％。

舍得酒業營收和淨利均實現雙位數增長，股價目前漲３﹒３％，報１８７﹒８元。

其他白酒股同樣走高，瀘州老窖（深：０００５６８）升１﹒８％，今世緣

（滬：６０３３６９）升１﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）升１﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）、山西汾酒（滬：６００８０９）、洋河股份（深：００２３０４）、貴

州茅台（滬：６００５１９）等升近１％。（ｊｔ）

