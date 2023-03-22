《經濟通通訊社２２日專訊》內地銀行業現辭職潮，中國銀行、農業銀行同日發布副行長辭

任公告。鄭州銀行公布董事長辭任。

在１９日公布董事長、執行董事劉連舸「因工作調整」辭去職務之後，中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）再公告，董事會收到王緯的辭呈。王緯因年齡原因，辭去

該行執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及該行副行長職務。辭任決定自３月２１日起生

效。王緯出生於１９６３年，２０１５年畢業於西南財經大學，獲得經濟學博士學位，具有高級

經濟師職稱。２０１９年加入中國銀行。而在今年前兩個月，中行已有兩名副行長辭任，１月

１３日，副行長王志恒辭職；２月３日，副行長陳懷宇辭任。

同日，農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公告稱，因工作需要，張毅請求辭去

該行副行長職務。張毅，１９７１年１月出生，中國人民大學工商管理碩士，高級會計師。

２０２１年１１月起任農業銀行副行長。

同日，鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）也在晚間公告，因擬任新職，王天宇

已向鄭州銀行遞交辭任報告，辭去該行第七屆董事會執行董事、董事長等職務。

中行Ａ沒升跌，農行Ａ股升０﹒６％，鄭州銀行Ａ股升０﹒４％。（ｃｔ）

