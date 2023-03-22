  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/03/2023 11:01

【中概焦點】拼多多Ａｐｐ遭谷歌下架，疑涉黑客行為攻擊用家手機

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ表示，已把內地網購平台拼多多從應用商店
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ下架，因從Ｐｌａｙ商店版本以外的拼多多應用程式發現到惡意軟件，
因此啟動保護機制。拼多多回應稱，Ｐｌａｙ商店指拼多多應用程式因當前版本不符合谷歌政策
而被暫時下架，但未分享更多細節。拼多多隔晚在美國升０﹒０３％，報７８﹒９３美元。
　　拼多多今次被下架並非空穴來風，此前已有不少用戶指出自己的手機莫名其妙安裝拼多多，
而且無法卸載，認為拼多多Ａｐｐ用黑客手段攻擊用戶的手機。
　　國內獨立數據安全研究服務機構深藍ＤａｒｋＮａｖｙ於３月初揭發，有知名互聯網廠商通
過挖掘安卓廠商ＯＥＭ代碼中的反序列化漏洞，控制用戶的手機系統，並繞過隱私合規監管　，
大肆收集用戶的隱私信息，而且改寫系統關鍵配置文件防止用戶卸載，甚至可以通過「雲控開關
」控制用戶手機來躲避檢測。雖然深藍未直接公布ＡＰＰ的名字，但外界均普遍認為其所指的就
是拼多多。
　　值得一提的是，目前用戶在Ｐｌａｙ商店仍可安裝拼多多旗下主打海外市場的電商應用程式
「Ｔｅｍｕ」。（ｅｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金