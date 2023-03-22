《經濟通通訊社２２日專訊》官媒央視新聞報道，粵港澳統計部門日前相繼公布２０２２年

經濟數據，粵港澳大灣區經濟總量已超過１３萬億元（人民幣．下同），形容粵港澳大灣區綜合

實力顯著增強，朝著建成國際一流灣區和世界級城市群的既定目標加速前進。

其中廣東省統計局數據顯示，２０２２年大灣區內地９市地區生產總值（ＧＤＰ）

１０﹒４６８１萬億元；香港特區政府統計部門公布的數據顯示，香港實現地區生產總值

２﹒８２７萬億港元，按２０２２年平均匯率折算，約２﹒４２８萬億元；澳門特區政府公布的

數據顯示，澳門實現地區生產總值１７７３億澳門元，折算約１４７０億元。由此總計，粵港澳

大灣區經濟總量超１３萬億元。

央視新聞引述中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華表示，面對「三重壓力」，大灣區

經濟持續穩健發展，顯現區域市場的活力和高成長性。伴隨進一步開放、創新、國際化，大灣區

成為構建「雙循環」新發展格局的重要橋樑。



＊大灣區正展現大前景大空間＊



報道又指出，大灣區正展現大前景、大空間。２０２２年底，粵港澳三地政府聯合舉行粵港

澳大灣區全球招商大會，現場達成８５３個合作項目，投資總額達２﹒５萬億元。廣東省政府在

年初的政府工作報告中提出，２０２３年廣東經濟社會發展主要預期目標為經濟增長５％以上，

其中大灣區內地９市的目標增速多高於此；香港特區政府此前預計香港２０２３年經濟增長介乎

３﹒５％至５﹒５％，一些機構預計澳門經濟也將實現反彈。（ｓｌ）

