《經濟通通訊社２２日專訊》內地傳媒近日報道，中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）

（滬：６０１６５８）南京市江寧支行拒絕向客戶歸還被該行岔路口分局前局長時岱寧挪用的

２４３萬元（人民幣．下同）存款。中國郵政集團南京市分公司昨回應稱，已就相關案件提出上

訴，目前案件正重審中。該公司並強調，該案複雜並存在一些疑點，惟不便向社會公開更多細節

。

內媒報道指，２００８年，３名事主為幫時任中國郵儲銀行南京市江寧支行岔路口分局前局

長時岱寧完成儲蓄任務，將合共１３５萬元交予時岱寧，分別開３個儲蓄戶口存入，此後１０年

間亦陸續多次將錢交由時岱寧存入戶口，至２０１８年１２月，本金加利息達２４３萬元。及後

３名事主發現無法取出存款並報警，結果發現除了第一筆存款記錄為真，其餘交易流水均為時岱

寧偽造。時岱寧２０１９年４月被捕後，對挪用存款供認不諱。南京市江寧區人民法院最終判時

岱寧挪用資金罪成，監禁２年３個月，並須向銀行退賠所挪用款項。

然而，時岱寧沒有履行賠付能力。３名事主為取回存款，要求中國郵政南京江寧分公司先行

賠付但遭拒，於是訴諸法院，結果勝訴。該公司不服上訴。南京市中級人民法院去年５月１３日

撤銷一審判決，發還重審。隨後江寧區法院進行多次庭前會議、調解和開庭，郵儲江寧支行只願

賠１２０萬元，並主張一審判決有誤，認為銀行與事主之間不構成儲蓄合同關係，只是委托時岱

寧處理存款，而在銀行工作人員實施的犯罪活動中，如果原告（儲戶）自身存在過錯，應當由原

告及時岱寧承擔損失，因為原告在處理自身存款中，也沒有盡到審慎注意義務。（ｓｌ）

