《經濟通通訊社２２日專訊》ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資周二於ＴｉｋＴｏｋ官方帳號發

布短片，指ＴｉｋＴｏｋ正面臨美國政府禁令的壓力，呼籲１﹒５億美國用戶捍衛ＴｉｋＴｏｋ

。

周受資在長約１分鐘的短片中指出，幾乎一半美國用戶都利用Ｔｉｋｔｏｋ來連接、創造、

分享、學習和獲得樂趣，其中還有５００萬美國企業通過Ｔｉｋｔｏｋ接觸用戶，當前

Ｔｉｋｔｏｋ在美國的７０００名員工幫助搭建了一個很棒的美國乃至全球社區。周受資形容，

現在是Ｔｉｋｔｏｋ的關鍵時刻，一些政客開始討論禁止Ｔｉｋｔｏｋ，這將令１﹒５億美國人

不能再使用Ｔｉｋｔｏｋ，而稍後他會在美國國會作證，分享Ｔｉｋｔｏｋ為保護美國人使用

Ｔｉｋｔｏｋ所做的一切。最後周呼籲用戶在評論中分享他們喜歡ＴｉｋＴｏｋ的原因，以讓政

客代表知悉。

周受資將於周四（２３日）出席美國眾議院能源與商務委員會聽證會，就ＴｉｋＴｏｋ的隱

私安全問題、對兒童的影響及ＴｉｋＴｏｋ與中國的關係等接受質詢。周受資此前發布書面證詞

稱，ＴｉｋＴｏｋ從來沒有、將來也不會將美國用戶數據分享給中國政府。（ｓｌ）

