《經濟通通訊社２２日專訊》廣州黃埔區、廣州開發區昨在全市率先發布一系列新措施，面

向公共信用評價等級Ａ級企業、Ａ級納稅人、海關ＡＥＯ高級認證企業等誠信企業，推出涉及行

政審批、財政扶持、項目籌建、市場監管、融資擔保、ＡＥＯ認證、稅務、入戶、招工等方面的

１５項創新激勵政策，以降低製造業企業經營成本，為該區高質量信用企業提供更多優惠和便利

。

其中通過「信易業」、「信易戶」措施，為企業提供技能型人才培養、招聘的優惠，例如將

信用企業優先作為技工院校校企合作重點企業開展實習就業推薦，並為企業人才入戶黃埔給予資

源傾斜。

在「信用＋融資服務」方面，通過「信易貸」、「信易保」措施，優先向銀行推薦誠信企業

，鼓勵銀行開發適合其風險特點的融資產品，並給予貸款利率、業務辦理等優惠；將誠信企業納

入政府融資風險補償池企業庫，優先提供融資擔保等。

在「信用＋租賃服務」方面，鼓勵物業所有方或園區運營管理機構為誠信企業減免廠房、辦

公設備、物業等租金，免除一定期限的物管費，減免租賃押金，讓企業信用一定程度地「變現」

，實現企業信用價值。

「信用＋外貿服務」方面，為誠信企業開展外貿進出口提供通關便利，推進高水平對外開放

。例如「信易ＡＥＯ」服務將有進出口活動的黃埔區信用評級Ａ級企業納入「ＡＥＯ高級認證企

業培育池」，助企業提升內部控制管理水平，達到ＡＥＯ認證規範要求，不斷壯大海關高資信企

業隊伍。

ＡＥＯ（Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｏｐｅｒａｔｏｒ）即「經認證的經

營者」，ＡＥＯ高級認證企業指以任何一種方式參與貨物國際流通，符合海關總署規定標準的企

業。目前黃埔區、廣州開發區的ＡＥＯ高級認證企業進出口值佔比達到４４％。有正在申請海關

ＡＥＯ高級認證的公司表示，獲得海關ＡＥＯ高級認證能大大提升產品進出口效率，進而提升整

個生產進度。（ｓｌ）

