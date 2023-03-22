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AH股新聞

22/03/2023 07:53

《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬天山水泥去年純利跌６４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司天山水泥
（深：０００８７７）截至去年１２月３１日止年度純利約４５﹒４２億元（人民幣．下同），
同比跌６３﹒８％，每股盈利５２﹒５９分，扣除非經常性損益的淨利潤２７億元，跌
４５﹒３４％。
　　該集團指，收入約１３２６億元，跌２２％，加權平均淨資產收益率５﹒６５％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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