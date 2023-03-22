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AH股新聞

22/03/2023 07:53

《國企紅籌》華能國電（９０２）去年虧損降至８０億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，截至去
年１２月３１日止年度虧損８０﹒２６億元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損約１０４億
元有所收窄，每股虧損６５分，不派末期股息。
　
＊今年目標發電量增１０％＊
　
　　該集團指，收入約２４６７億元，升２０﹒３１％，境內各運行電廠按合併報表口徑累計上
網電量約４２５２億千瓦時，同比下降１﹒４４％，而今年年力爭完成境內發電量４６９０億千
瓦時左右，升約１０％。該集團指，境內電廠全年平均利用小時３７８５小時，同比降低２７３
小時。其中燃煤機組利用小時４２２８小時，同比降低２６０小時。供熱量累計３﹒２２億吉焦
，同比增長８﹒３％。受市場煤炭價格大幅上漲影響，境內火電廠售電單位燃料成本升至每兆瓦
時３７２﹒５６元，同比上漲１７﹒７３％。
　　該集團指，全年新增基建併網可控發電裝機容量８６１４兆瓦，其中新增低碳清潔能源裝機
容量６５６４兆瓦。去年底可控發電裝機容量為１２﹒７萬兆瓦，低碳清潔能源裝機容量佔比為
２６﹒０７％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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