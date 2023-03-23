《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李強在湖南調研並主持召開先

進製造業發展座談會。他強調，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大力發展先進製造業

，推進高端製造，加快建設現代化產業體系。

李強指出，隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，中國製造業發展面臨一個重要關口，堅守製

造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。要緊緊圍繞製造業高端化、智能化、綠色化

發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產

業培育發展，堅持優化布局、集群發展，加快中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉

變、中國產品向中國品牌轉變。要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業

的政策導向，引導更多資源要素向先進製造業流動，形成有利於先進製造業發展的良好生態。



＊考察中車株洲電力機車、長沙比亞迪汽車等＊



在株洲，李強考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，深入企業的

車間和實驗室，詳細詢問生產、研發和市場情況。得知一些企業的產品技術達到國際先進水平，

李強非常高興。他說，推動先進製造業發展，根本靠創新、靠人才。企業要大力培養、吸引和用

好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術。科

技創新的價值和生命力在應用，要促進產學研用深度融合，推動產品標准和質量提升，加強產品

外觀設計，以產品創新引領和拓展市場需求。

在長沙，李強考察了長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工（滬：６８８４２５）、藍思科技

（深：３００４３３）等企業，與企業負責人深入交流。他指出，企業是科技創新的主體，要培

育世界一流的先進製造業龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，積極營造尊重企

業家、鼓勵創業創新創造的濃厚氛圍，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。要

下功夫拉長長板、鍛造新板、補齊短板，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領

跑，加快構建一批新的增長引擎。

