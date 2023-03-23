《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開２８點，報１９６１９點。最高升４５９點報
２００５１點，最低跌６７點報１９５２３點。恒指收報２００４９點，升４５８點或
２﹒３４％。
北水全日淨流入８﹒２７億元，減少７３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
主板成交１３６３﹒０６億元增加２７﹒５％。其中港股通成交４４９﹒１億元，佔總成交
３３％。
＊騰訊去年純利按年跌逾１６％＊
騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為１８８２﹒４３億（人民幣．下同） ，按年跌
１６﹒３％；每股基本盈利１９﹒７５７元；派末期股息２﹒４港元，按年增５０％。
按非國際財務報告準則計，全年盈利為１１５６﹒４９億元，按年跌６﹒６％；非國際財務
報告準則每股盈利１２﹒１３８元。
期內，集團收入５５４５﹒５２億元，按年跌１％；經營盈利２３５７﹒０６億元，按年跌
１３﹒２％。
騰訊控股升８﹒１８％報３７５﹒６元，北水淨買入１４﹒４億元；美團升８﹒２９％報
１４１﹒１元，北水淨買入１２﹒３億元；商湯升７﹒４６％報２﹒８８元，北水淨買入３﹒４
億元。
盈富基金升２﹒３２％報２０﹒２６元，北水淨賣出９﹒２億元；恒生中國企業升
２﹒７７％報６８﹒９２元，北水淨賣出５﹒９億元；南方恒生科技升４﹒４６％報４﹒１２元
，北水淨賣出４﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １４﹒４４
美團 （０３６９０） １２﹒２７
商湯 （０００２０） ３﹒４５
聯想集團 （００９９２） ３﹒２０
藥明生物 （０２２６９） ０﹒２０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －９﹒１８
恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒８９
南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒４１
中國移動 （００９４１） －３﹒９５
金蝶國際 （００２６８） －２﹒０２
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